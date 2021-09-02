新冠肺炎｜日本千葉縣兩患者死於住所　死後多日始發現

日本《朝日新聞》報道稱，日本千葉縣8月30日宣布有兩名感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的患者於住所療養期間死亡。死者分別是一名20多歲的獨居男子和一名60多歲的女性。



千葉縣政府稱，這名20多歲的男子16日被發現感染。16日左右，他的體温是攝氏40度，但他的氧飽和度超過93%，所以被當作輕症處理，因此留在家裏。他的家屬18日打電話給急救中心說無法聯繫到他，同日下午，急救中心確認他於家中死亡。

至於柏市的60多歲婦女10日被發現感染。衛生中心11日、12日和14日曾致電她，但她沒有回應。 因為她的病情較輕，且與丈夫同住，就未後續跟進。但與她同住的丈夫因為受傷被緊急送往急診室後，她獨自留家。

她丈夫的僱主17日向市政府諮詢，說無法與他取得聯繫，於是市政工作人員到她家，發現了婦女的屍體。 相信這名婦女14日左右死亡。

這名婦女死亡之後，柏市決定，如果發生類似這樣的情況，消防部門將直接訪問家裏。 市長秋山浩保說：「因為她有小病，而且是和別人一起生活，面對新冠感染病例的急劇增加，我們不得不降低一點優先級。 我們對那些有輕微疾病的人缺乏一點照顧。 我們必須反思。」