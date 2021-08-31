領導塔利班的關鍵人物︱新聞背後

塔利班領導層過去一直充滿神秘，外界鮮少知悉該組織內部的管理架構和領袖人物。當今領導塔利班組織有五大關鍵人物，包括可能成為阿富汗總統、塔利班創始人之一的巴拉達爾 （Mullah Baradar）、宗教領袖阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）、軍事首領雅各布（Mohammad Yaqoob）、哈卡尼網絡首領哈卡尼（Sirajuddin Haqqani），以及掌管司法的審判長哈基姆（Mullah Abdul Hakeem）。他們合力構成組織內部政治、軍事和宗教的體系架構。



首先是宗教領袖阿洪扎達，他是一名伊斯蘭教法學者，對組織的政治、宗教和軍事事務擁有最終權力。2016年，他接替死於美軍無人機轟炸的前任曼蘇爾（Akhtar Mansour），正式接任塔利班最高領導人一職。

阿洪扎達據報來自坎大哈省南部的塔利班重地斯賓博爾達克（Spin Boldak），曾參與 1980年代抵抗蘇聯入侵的伊斯蘭聖戰。他為人十分低調，具體藏身地點一直是個謎，至今也僅有一張公開照片。外界普遍被指為精神領袖，而非軍事指揮官，從事宗教研究與法律事務，因此塔利班組織的「教令」多半由他訂定，可見其在組織中的崇高地位。

(香港01製圖)

另一位重要人物是被視為新總統的大熱人選的巴拉達爾。他是塔利班創始人之一，亦是組織創始人兼精神領袖奧馬爾（Mullah Mohammed Omar）的親信，其在組織內部的資歷深厚，備受各成員尊重。美國媒體更形容他是「個老奸巨猾的隱秘人物，或比奧馬爾更危險。」他是在塔利班本月中攻入喀布爾後兩天才回到阿富汗，結束接近20年的流亡生涯。

巴拉達爾握有人事任免權、主持最高級別軍事及政治會議的權力、以他的名義發布塔利班最高政治聲明的權力，還掌管塔利班的組織財產，如人質贖金等。

(香港01製圖)

現年約30歲的雅各布，則是塔利班創始人奧馬爾（Mohammed Omar）的長子，其血統使他成為組織內強而有力的象徵，故曾一度被視為是接棒組織領導人的最佳人選。目前，他主要負責監督塔利班的軍事行動。

還有阿富汗武裝組織哈卡尼網絡的指揮官哈卡尼，他是賈拉魯丁・哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）的兒子，在父親於2018年病逝後接手領導網絡。這個盤踞於巴基斯坦、阿富汗邊境的組織，活躍於阿富汗首都喀布爾和東部與巴基斯坦交界的邊境省份，並負責監督塔利班在邊境的金融和軍事資產，因此外界視他為塔利班的「管家」。美國曾於2009年以500萬美元懸紅通緝他，後來更於2014年加碼至1000萬美元。

阿洪扎達等人組成的塔利班領導班子，最大程度地令組織內部不同種族、部族團結在一起。(Reuters)

最後是哈基姆，他於2020年9月成為塔利班多哈談判小組的新負責人。據知，他在巴基斯坦奎達（Quetta）經營一所伊斯蘭教學校，並在那裡監督塔利班的司法機構。他同時領導着塔利班強大的宗教學者委員會，是阿洪扎達的心腹之一。