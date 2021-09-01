匈牙利批准就修建中國復旦分校舉行公投

匈牙利選舉部門已批准就修建中國復旦大學分校的計劃舉行全民公投，媒體分析稱，這對力挺復旦分校計劃的總理歐爾班（Viktor Orban）而言是一大打擊。



匈牙利選舉部門已批准就在首都布達佩斯修建中國復旦大學分校的計劃舉行全民公投。

匈牙利首都布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）8月30日在Facebook上說，匈牙利國家選舉委員會（National Election Committee）已批准他提出的就在布達佩斯修建中國復旦大學分校的計劃舉行全民公投的建議。

匈牙利數千民眾進行反華遊行，反對復旦大學分校建設計劃（請點擊大圖瀏覽）：

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卡拉松尼說，如果匈牙利國家選舉委員會的決定沒有在法庭上受到挑戰，9月份就會開始徵集簽名。如果能夠徵集到20萬個簽名支持，就將啟動全民公投程序。

據法國傳媒8月30日報道，匈牙利選務部門上周末已同意首都布達佩斯市長舉辦公投，交由民眾決定是否允許上海復旦大學設立匈牙利校區，這對力挺復旦分校計劃的總理奧爾班而言，不啻為一大打擊。

46歲的卡拉松尼打算在2022年初的全國選舉中挑戰歐爾班，他指控58歲的歐爾班讓匈牙利背離歐盟，轉投中國等東方大國懷抱。

卡拉松尼6月將復旦分校預定校址周邊街道改名為「自由香港路」與「維吾爾族烈士路」，凸顯中國人權痛處。

關於復旦大學匈牙利分校建設計劃引發爭議，中國外交部發言人曾多次表示，跨國合作辦學是促進各國民心相通的重要平台，也是各國加強教育國際合作的普遍實踐，符合當今時代潮流和各方利益。

發言人稱，中方希望匈牙利有關人士保持客觀、理性、科學的態度，避免將中匈正常的人文交流政治化、污名化，維護好兩國友好合作大局。