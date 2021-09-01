阿富汗局勢｜歐盟：將加強協助區內國家　應對可能出現的難民潮

歐盟內政部長8月31日召開會議，討論可能出現的阿富汗難民潮。會後聲明表示，為避免再出現過去不可控制的難民潮，將加強向區內國家提供協助，以便收容從阿富汗逃出的難民。



歐盟內政事務專員約翰遜（Ylva Johansson）表示，目前雖然未看見大量的難民逃出阿富汗，但警告若塔利班最終返回20年前的殘酷統治，情況可能會急劇變化。

會內有建議延續2016年應付敘利亞難民的「土耳其與歐盟協議」模式，處理阿富汗的情況。不過約翰遜強調，不能照搬當年的協議：「我們需要與阿富汗和鄰國的地區國家進行全面合作。」「防止難民危機的最好方法就是防止人道危機發生。」

圖為8月31日，比利時布魯塞爾，歐盟內政事務專員約翰遜在會後會見記者。（AP）

2011年敘利亞爆發內戰，數以百萬計難民逃到海外。數十萬難民冒險經海路前往歐洲，造成大量死亡。難民分配亦成為歐盟國內爭論的議題，最終促成難民危機。奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）早前已表明，不會接受當年的難民分配模式。

塔利班攻佔喀布爾，前政府倒台後，大量阿富汗人民害怕會重返20年前塔利班政權的黑暗，選擇逃跑。除了空路外，亦有不少人選擇從陸路離開，希望前往鄰近巴基斯坦及伊朗等國家。