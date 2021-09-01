世界氣象組織：過去50年間氣象災害明顯增加　導致逾200萬人喪生

世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）9月1日發表報告，指全球在過去50年間，由氣候變化引發的洪水和熱浪等災害數量增加五倍，共造成超過200萬人死亡，總損失達3.64萬億美元。



路透社報道，聯合國轄下的WMO「地圖集」是對有史以來天氣、水文和氣候極端事件造成的死亡率和經濟損失的最全面審查。

WMO調查1979年至2019年間發生的約1.1萬宗自然災害，其中包括埃塞俄比亞1983年造成30萬人死亡的乾旱，以及2005年造成1636.1億美元損失的颶風卡特里娜（Hurricane Katrina）等。

報告指出，災害發生呈加速趨勢，從1970年代到最近十年，災害數量增加近五倍，進一步表明極端天氣事件因全球變暖而變得更加頻繁。這些事件造成的經濟損失亦從1970年代的1,754億美元，飆升至2010年代的1.38萬億美元。

2021年8月30日，美國路易斯安那州，颶風「艾達」（Ida）過後，一個被淹沒的城市。（AP）

不過報告同時提到，每年災害導致的死亡人數已從1970年代的5萬多，下降到2010年代的約1.8萬，反映更好的災害預警系統和救援規劃取得成效。

WMO稱，在200萬死亡人數中，有91%以上都是來自發展中國家，並指出WMO的193個成員中，只有一半擁有複合性災害預警系統。