阿富汗局勢｜美軍：不排除與塔利班合作打擊ISIS

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）9月1日表示，美國不排除與塔利班合作打擊ISIS，但未有詳盡說明。他提到美軍撤出阿富汗之後，他與軍隊很多人一樣都感到痛苦和憤怒，心情複雜。



米利出席記者會時被問到五角大樓是否未來有可能與塔利班協調打擊ISIS，他回應表示：「有可能。」他說：「我們不知道，塔利班未來會怎樣，但是根據個人經驗，我可以說 ，該組織此前殘酷無情，但是否會改變，我們需要觀察。至於我們和他們的活動，打仗時你需要做應該做的，而不是你想做的。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）稱，美國就撤軍問題與塔利班進行非常小範圍的互動。他強調，目前不能試圖「預測」局勢的發展以及美國與塔利班互動的可能，但是強調，五角大樓將集中注意力打擊ISIS。

圖為2021年8月31日，阿富汗喀布爾有塔利班的特種部隊成員抵達機場。（AP）

米利表示，他與悲痛的親屬和前線的士兵一樣感到痛苦和憤怒。他指，無論他、國防部長、總統或任何人說什麼都不會讓人死而復生。談到喀布爾機場外面爆炸導致美軍死亡的事件，他形容是艱難的事情，「戰爭很艱難，很邪惡，很殘忍，很無情」。