新冠肺炎｜窮國一針難求　美國半年來卻丟棄逾1500萬劑疫苗

近半年以來，美國藥店和州政府已丟棄至少1,510萬劑新冠疫苗，美媒援引政府數據披露上述消息。這與一些極度缺乏疫苗的國家形成鮮明對比。



美國全國廣播公司（NBC）9月1日引述請求公開數據的回應稱，這個數字遠遠高出原先預期，且仍有可能被低估，因為這是來自藥局、各州和其他供應商自主通報的數據。法媒稱，這個數字缺少至少7個州和大型聯邦機構的數據。

至於疫苗被丟棄的原因不盡相同，包括裝疫苗的瓶子破裂、稀釋疫苗時發生錯誤、冷凍設備故障、瓶內疫苗劑量超出人們想要的劑量，以及疫苗一旦開封後，只有幾個小時的使用期限。

2021年2月20日，在美國羅德島州，人們在排隊接種新冠疫苗。（AP）

美國大量丟棄疫苗的消息傳出之際，低度開發國家正因供應吃緊，一直苦於讓國民接種疫苗。根據「用數據看世界」（Our World In Data）蒐集的公共數據，非洲大陸完整接種率僅2.8%。

另一方面，美國已注射約4億4000萬劑疫苗，約52%人口已接種，不過要不是因為很大一部分的人對疫苗猶豫不決，這個數字本來可以更高。

英國約克大學（University of York）衛生政策教授多蘭（Tim Doran）向NBC表示：「這是公平性的問題。一個非常富裕的國家，又容易取得疫苗，本來就會丟棄疫苗。」

英國華威大學（University of Warwick）研究傳染病不平等問題的全球衛生法副教授塞卡拉拉（Sharifah Sekalala）說：「我們面臨這樣一種情況，一方面（在有的國家）疫苗被浪費，而許多非洲國家甚至接種疫苗人口不足5%，這真的很可悲。」