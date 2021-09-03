克里被指訪華或無功而返　北京警告中美關係緊張影響氣候合作

美國氣候特使克里（John Kerry）訪華已結束，他轉往韓國首爾訪問。中國多位高官相繼會見克里，指出中美氣候合作不能脱離中美關係大環境。媒體分析稱，克里訪華未達目的，北京對華盛頓發出警告。



9月2日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪視像會見美國總統氣候問題特使克里。

據中國外交部網站發布的消息，楊潔篪表示，中美要相互尊重，希望美方切實糾正錯誤做法，奉行理智務實的對華政策，同中方一道推動中美關係早日重返正軌。

楊潔篪說，中美可以加強在氣變、疫情防控、經濟復甦等廣泛雙邊領域以及一系列重大國際地區問題上的溝通、協調與合作。同時，合作必須是雙向、互利的。

楊潔篪說，中國尊重各國的發展權和選擇權，中國自身的發展權和選擇權也必須得到尊重。

此前，9月2日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正通過視像形式會見克里時指出，應對氣候變化是中美合作的重要組成部分，必須以信任為前提。希望美方按照兩國元首通話精神，為雙方應對氣候變化合作創造良好氛圍。

9月1日，中國國務委員兼外長王毅以視頻形式會見克里時強調，中美氣候變化合作不可能脱離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。

克里反擊：政治不能影響氣候合作

據路透社報道，克里表示，中國高階外交官在克里訪華期間告訴他，氣候變化問題不能與雙方更廣泛的政治爭端分開。

但克里對此回應稱，他敦促中國領導人為遏制氣温上升而實現「最高目標」，稱氣候危機與政治無關。

克里是在天津與中方官員會晤兩天後陳述以上立場的。克里在9月2日天津舉行的記者會上表示，他告知中方「氣候是沒有意識形態的，不分敵我的，也不是一個地緣政治武器」。

克里說：「這一點很關鍵……無論我們有什麼分歧，我們必須應對氣候危機」。

克里在4個多月時間內兩次訪華，顯示在氣候問題上美國急需中國的合作（請點選大圖瀏覽）：

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另據法新社報道，克里9月2日在與中國高階官員會談後表示，中國繼續建設燃煤電廠有可能破壞全球應對氣候變化的努力。

克里並表示，他要求中國方面停止燃煤電廠的建設，「以免全球到2050年實現碳中和的努力遭到破壞」。

法新社援引克里表示，與中國官員的會談「非常具有建設性」，但他在這個問題上「直言不諱」。

克里未達目的

路透社未達目的稱，美國政府長期以來都希望將氣候議題與對華貿易、人權和病毒溯源等爭端分開處理，中國則認為這些議題應該有聯絡。

德國之聲稱，中方與克里會談內容已經不侷限於氣候，而是更多轉向中美關係。

英國廣播公司（BBC）以《中美關係：氣候變化優先於政治分歧？ 克里訪華未達到目的》為題報道稱，美國氣候特使克里二度訪華，向東道主作出應對氣候變化「比任何政治分歧都重要」的呼籲。不過，克里似乎未能得到積極回應。

如果美中雙方在減排合作方面有任何進展，現在應該能夠看到官方渠道認證了。

看來中國沒有認可美國提出的條件。中國不同意把氣候變化方面的談判與北京和華盛頓雙邊更廣泛分歧分別對待；要談就一起談。

BBC認為，克里迄今未能將美國方面的唯一談判項目擺在談判桌上。他強調，這麼重大的事項不應該受到關稅、制裁或引渡事件的影響。

現在面對美國總統拜登（Joe Biden）的問題是，在他繼續和甚至加強了一些前任對華懲罰性政策之後，他是否會改變策略？

美國之音稱，中國多位主管外交的重量級官員連日來通過視頻分別會晤克里，不過雙方的對話對持續惡化的雙邊政治關係的聚焦似乎超過對氣候變化的關注；而且中方以明確或隱晦的方式向華盛頓發出警告，中美關係的惡化有可能導致雙方在氣候變化問題上的合作破局。

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