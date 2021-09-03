晶片短缺惡化　通用汽車：大部分北美工廠將停產

通用汽車（General Motors）宣佈由於全球晶片短缺將從下周一（9月6日）開始暫停多數北美工廠的作業，並將根據供應鏈進展作出進一步調整。



中國財聯社9月3日報道，通用表示，除了德州阿林頓組裝廠（生產高利潤的全尺寸SUV）、弗林特組裝廠（重卡）、鮑靈格林（Corvette跑車）和一部分蘭辛組裝廠（雪佛蘭科邁羅等）的產能外，其餘北美地區的工廠都將在周一進入停產狀態。

通用發言人Dan Flores接受媒體採訪時明確表示，今天作出的停產決定中除了奧克蘭組裝廠（因Blot電動車召回事件停產）外，其餘的停產原因均為晶片短缺。Flores表示，在停產期間一些工廠仍將維修或向經銷商交付尚未完工的汽車，以滿足消費者對公司產品的強烈需求。儘管情況複雜多變，但公司仍會盡力尋找創造性的解決方案，儘量減少對那些需求旺盛但產能受限車型的影響。

根據通用汽車公布的訊息，目前大多數工廠停產的時間約為一至兩周。但Flores也強調周四早晨宣佈的變動只是基於目前了解的訊息，現在無法推測下周是否會有進一步公告或者受影響範圍進一步擴大，公司正在基於每日的情況管理事態。

通用汽車在9月2日的表態也是整個汽車製造業的縮影。就在1日福特汽車也宣佈生產明星產品F-150皮卡的工廠因為晶片供應問題停產或削減工作班次。吉普和公羊卡車的製造商斯泰蘭蒂斯在伊利諾伊州的工廠本周已經處於停產狀態。早在上個月，豐田汽車已經將九月的生產計劃砍掉40%。