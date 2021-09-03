中國國企被指非法收購意大利無人機製造商　涉香港公司

日前，意大利檢方指控2家中國國企涉嫌通過離岸公司和複雜的財務安排，違反意大利的法律，收購一家意大利武器公司，並打算將該公司轉移。



據英國廣播公司（BBC）9月2日報道，意大利警方當天宣有，他們突擊檢查了一家專門為北約（NATO）生產軍用無人機的意大利公司，該公司據稱被中國通過一家離岸公司非法購買，並面臨被轉移的危險。

意大利金融警察（GDF）的調查目標是3名意大利人和3名中國人。警方在一份聲明中說，這6人涉嫌違反意大利「武器流通法」和「保護意大利戰略公司」的法律。該意大利軍工企業須經意大利國防部批准才可簽署合同。

據意大利東北部波爾代諾內（Pordenone）地方檢察官的調查，2018年一家位於香港的公司以市值90倍的價格收購這家意大利公司高達75%的股份，價值近400萬英鎊。除生產無人機，該公司還生產飛機和航天器。

意大利調查人員稱，這間香港註冊公司實際上是以一個複雜且不透明的企業控股網絡來掩蓋真正的身份，收購背後真正的買家是中國兩家國有公司。

調查人員認為，該行動的目的是奪取意大利的技術，並將生產轉移到距離上海以西135公里的無錫一個人工智能中心。

另據意大利安莎通訊社（ANSA）報道，這家無人機製造商已經因涉嫌違反向伊朗出售無人機的武器禁運而被稅務警察調查。該公司今年早些時候表示，它將能夠證明自己遵守法律。