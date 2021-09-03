以色列總理傳訪美後準備對中國投資採取行動

以色列媒體9月2日引述消息人士提供內容顯示，剛剛訪問美國結束的以色列總理貝內特（Naftali Bennett）將對中國投資採取行動。



2021年8月27日，美國總統拜登（右）在華盛頓白宮橢圓形辦公室會見以色列總理貝內特。（AP）

據以色列媒體《耶路撒冷郵報》9月2日報道，以色列總理貝內特將對中國投資採取行動，考慮的可能行動之一是將監督重大外國投資的委員會從財政部轉移到國家安全委員會。

來自一名以色列政府高級官員消息稱，貝內特及其工作人員出訪美國期間「了解到」拜登（Joe Biden）政府希望以色列在涉及來自中國的投資時應該如何行動的想法，貝內特也計劃採取行動。但該官員並未透露其將採取什麼行動。

《耶路撒冷郵報》提到，貝內特可能考慮將監督重大外國投資的委員會從財政部轉移到直接由他領導的國家安全委員會。

在這之前，以色列赴華盛頓代表團的一位高級外交官在貝內特與美國總統拜登8月27日會面後表示，美方並未對以方提出針對中國的具體要求。

此外，以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）9月1日在新聞發布會上也稱，在中國問題上，美方沒有提出具體要求。以色列明白「美國和新一屆政府與中國之間的緊張關係在未來將影響很多國際事務，但沒有人要求我們改變任何事情」。

以色列國旗。（Getty Images）

不過，拉皮德提到「我們從來沒有試圖掩蓋一個事實，我們最鐵的盟友有且只有一個，美國，我們有相同的價值觀，保持與中國的關係很重要，但當美國人談論這個時，我們也在聽他們的意見。」

值得一提的是，中國駐以色列使館新聞發言人8月26日發表文章駁斥《耶路撒冷郵報》建議以色列政府「對錶」美國政府做法，結束對中國企業的正常招標。強調中以合作是建立在相互尊重、平等互利基礎上的，是雙方自主和自願選擇，既不針對第三方，也不應受第三方影響。中方堅決反對選邊站隊搞對抗的冷戰思維和「零和」理念，，從不要求其他國家在中美之間選邊站隊。