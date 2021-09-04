阿富汗局勢｜塔利班已戰勝反抗勢力控制全國？雙方各執一詞

阿富汗塔利班（Taliban）9月2日對反塔利班力量民族抵抗陣線（National Resistance Front of Afghanistan，NRF）控制的潘傑希爾省（Panjshir）發起進攻。這場戰事的最終結果如何，雙方3日提供說法都不同。



民族抵抗陣線發言人達什提（Fahim Dashti）3日在Twitter發文稱，塔利班2日晚集結8,000名武裝人員、350部越野車發動進攻，經過4個小時的激戰，塔利班被擊退並遭到伏擊。他們損失慘重。450名恐怖分子被擊斃，130人被俘。」

شبی خونین برای #طالبان: خواجه‌غار تخار آزاد شد. پروان تحت کنترل است. مقاومت‌گران در حال پیشروی به #بدخشان #کاپیسا #بغلان هستند

بر اثر حملات دیشب 8000 طالب با 350 هاموی پس از 4 ساعت درگیری عقب زده شدند و در کمین افتادند. تلفات زیادی داشت. 450 تروریست کشته 130 نفر اسیر شدند #پنجشیر pic.twitter.com/dggCEEAdbC — Fahim Dashti فهیم دشتی (@FahimDashty) September 3, 2021

塔利班否認這些數字並在網上分享一段影片，稱他們的部隊已挺進Shutul地區，佔領當地中心區域以及反塔利班勢力控制的11個哨所。

塔利班文化委員會成員薩曼加尼（Anamullah Samangani）3日稱：在2日晚的行動及3日早上在潘傑希爾省舒圖爾區發生的衝突中，雙方都造成慘重的傷亡。塔利班文化委員會的另一名成員表示，34名反塔利班武裝成員在持續衝突中喪生。

阿富汗局勢：圖為反塔利班勢力數名指揮官8月23日現身潘傑希爾街頭。（Reuters）

副總統薩利赫（Amrullah Saleh）3日下午告訴傳媒，這是個困難的局面，雙方均有傷亡，不過他們堅守陣地，沒有失去領土，塔利班並沒取得任何重大成果。

塔利班延後1天公布內閣名單

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）稱，原定3日公布的新政府內閣名單，將延遲至4日公開。

半島電視台3日報道，潘傑希爾省的戰鬥仍在持續。塔利班部隊和民族抵抗陣線雙方都表示，在戰鬥中給對方造成了重大的損失。報道指，此前和平談判破裂的原因是，民族抵抗陣線領導人小馬蘇德（Ahmad Massoud）對塔利班提出包括允許民族抵抗陣線保留武器在內的要求。