新冠肺炎｜歐洲調查「復必泰疫苗」傳有引發罕見炎症風險

據金融界網9月4日報道，歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）9月3日表示，機構正在調查接種新冠疫苗後是否存在出現罕見炎症的風險。



此前有媒體報道稱，丹麥一名17歲的少年在接種輝瑞-BioNTech疫苗出現了多系統炎症症候群（MIS）。EMA安全委員會已發起調查，並補充說這名少年已經完全康復。

《刺針》2020年刊登的一項研究指出，很多兒童在感染新冠肺炎後出現了MIS的症狀，MIS會導致部分身體腫脹，以及疲勞、發燒、胸痛和呼吸困難等症狀，MIS對心臟的損害非常大，一些兒童甚至需要終身干預措施。不過，EMA透露，這名丹麥少年並沒有新冠肺炎的感染史。

EMA表示，該組織還在調查接種強生新冠疫苗後出現的靜脈血栓病病例，並補充稱，這一問題不同於早前發現的副作用。今年4月，EMA表示強生疫苗可能與罕見的低血小板血栓病例有關。

作為待研究的安全問題，EMA已將靜脈血栓風險納入強生疫苗的風險管理計劃，並將其作為獨立情況進行調查。不過，EMA也強調，目前歐盟不會調整新冠疫苗的使用建議。

值得一提的是，美國食品和藥物管理局（FDA）8月全面批准了輝瑞疫苗的使用。FDA表示，疫苗和相關生物製品諮詢委員會將於2021年9月17日召開會議，討論關於輝瑞提交的新冠疫苗加強針的許可。