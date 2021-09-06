波音787客機或暫停交付延至10月底　檢查方案有異議

當地時間9月4日，由於波音（Boeing）未能說服航空安全監管機構批准其對飛機進行檢查的提議，波音787夢想飛機暫停交付可能至少會持續到10月底。



據《華爾街日報》援引知情人士的話報道稱，由於飛機的大部分款項是在飛機交付給客户時支付的，因此進一步的交付延遲將影響波音的現金流，波音將面臨財務風險的挑戰。

波音公司表示，波音於2020年10月首次暫停了787夢想飛機的交付，大約100架787在2021年6月底等待交付，價值超過250億美元。

值得注意的是，根據通常包含在採購協議中的所謂12個月規則，飛機買家可以在沒有經濟處罰的情況下取消訂單。據《華爾街日報》表示，越來越多的航空公司和其他波音公司的客户能夠利用這一交付延遲來放棄交付或與這家航空製造巨頭談判。

據航空數據提供商Ascend by Cirium估計，到10月1日，波音庫存中54架（約一半）的787夢想客機可能面臨風險。

《華爾街日報》援引知情人士的話報道稱，美國航空集團正考慮利用合同取消部分夢幻客機的交付。根據7月提交的一份證券文件，該航空公司曾預計波音將在年底交付其中11架飛機。

波音787客機於2011年首次交付。而在2020年夏天，在波音工程師確定同一位置的兩個缺陷可能在極端飛行條件下造成潛在危險後，波音公司自願停飛8架787夢想客機。

值得注意的是，據CNBC7月12日報道，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，由於長途國際旅行需求下降，787飛機和寬體飛機的整體銷售疲軟。

2020年以來，波音787客機交付就頗為坎坷，因受到電氣缺陷和其他問題的困擾，波音一度暫停交付787客機。

2021年3月，在中斷五個月後，波音恢復了787客機的交付。而2021年5月，美國聯邦航空局（FAA）要求提供有關製造商計劃如何檢查飛機的更多數據，FAA與波音無法就檢查飛機方法達成一致，導致787客機於2021年5月再次停止交付。兩個月後，FAA於7月12日確認，一些未交付的波音787客機存在新的製造質量問題，波音需要在交付前解決。

據《華爾街日報》報道，波音於8月2日與FAA會面，說服該機構批准一種檢查方法，該方法將通過有針對性的檢查而不是從頭到尾的拆解來加快交付速度。8月2日報告後，FAA指出了對波音應對檢查的3架飛機樣本量存在分歧，波音公司同意將樣本規模擴大到約10架飛機。

對於波音787客機的曲折交付，《華爾街日報》援引波音發言人的話報道稱，儘管對波音的運營有短期影響，但解決787客機質量問題是正確的行動方針。波音將繼續花必要的時間確保達到最高標準。

而FAA發言人表示，在FAA的安全專家滿意之前，該機構不會批准波音公司的檢查。