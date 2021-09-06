愛沙尼亞總理促西方聯手以單一項目抗衡中國「一帶一路」

撰文：許懿安
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愛沙尼亞（Estonia）總理卡拉斯（Kaja Kallas）日前稱，歐洲、美國與其盟友需要有一個更好、單一個的基礎設施投資項目來抗衡中國的「一帶一路」。

9月3日政治新聞網站、歐洲版Politico發布卡拉斯的訪問內容，她稱其實「我們有不少倡議皆是為解決同樣的問題」，她特別提及美國、澳洲和日本的藍點網絡（Blue Dot Network）倡議，及包含「東歐」並得到歐盟和美方支持的三海倡議（Three Seas Initiative）。她說：「我們需要將它們連繫起來……這是我覺得（西方）所缺乏的東西。」

愛沙尼亞下周舉辦塔林數碼峰會（Tallinn Digital Summit），歐洲、美國和其他國家的官員將聚首一堂，討論怎麼對外國投資計劃調查並使之一致，以促進「可信的連接」以及安全網絡。

卡拉斯提到，中國對如何促進「一帶一路」項目有「十分明確的想法」，這就是她認為西方盟友仍然缺乏的東西。

圖2021年8月17日，德國總理默克爾（不在圖中）與愛沙尼亞總理卡拉斯在柏林會面後出席記者會。（Reuters）

她認為，令歐洲未能達成一龐大項目去支持投資海外基建的一個原因是，歐洲大陸本身亦有一些地區需要優先進行投資。她所指的是前蘇聯集團。她說：「在投資方面存在着50年的差距，在歐洲也是這樣」。

她稱，歐洲仍是其投資基建優先考慮的地方，「因如那裏有一個投資缺口，然後其他一些國家就會進來買下這些基建。這是已在非洲發生的情形。」

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中國8月底承諾加大在非洲發展數碼服務的力度，已公布一項和非洲國家政府合作的戰略。這計劃將使北京直接與歐洲和西方國家的資本競爭。

卡拉斯說：「中國提出要做此事，作為交換，他們對這些基礎設施有控制權。因此，歐洲應和『志同道合』的國家考慮供應類似的資金，這樣，你懂的，控制權就不會失去。」

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