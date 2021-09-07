德國駐華大使突然離世　德外交部否認涉政治因素

德國新任駐華大使突然離世引發各方震驚，德國總理默克爾（Angela Merkel）與德國外交部均做出表態，中國外交部也做出回應。



據英國路透社報道，德國外交部發言人9月6日表示，沒有理由相信德國新任駐華大使賀岩（Jan Hecker）的突然死亡帶有政治因素。

德國外交部發言人薩斯（Andrea Sasse）在柏林的例行新聞發布會上說：「沒有跡象表明他的死亡與他（賀岩）的政治職能有關。」

德國外交部於當地時間9月6日凌晨發布消息，德國駐華大使賀岩去世。

德新社在報道中稱，德國駐華大使賀岩去世的具體情況尚不清楚。

德國總理默克爾（Angela Merkel）表示：「我對賀岩的離世深感震驚。」

2021年8月24日，中國外交部禮賓司司長洪磊（右）接受了德國新任駐華大使賀岩（左）遞交的國書副本。（中國外交部）

默克爾說：「我為失去一位備受尊敬的顧問而悲痛，這位顧問具有卓越的專業知識。我感激我們之間的合作，並很高興多年來與他保持如此密切的聯繫。我向他的妻子、孩子和所有陷於無法估量悲痛中的親屬們表示最深切的哀悼之情。」

此前，德國駐華大使館8月24日發布消息，曾任德國總理默克爾外事顧問的賀岩已接替2021年較早前離任的葛策（Clemens von Goetze），正式履新德國駐華大使。

中國外交部發言人汪文斌在9月6日的例行記者會上表示，中方對賀岩大使突然離世深感震驚。

汪文斌說：「賀岩大使到任後積極推動（中德）雙邊關係。我們對他的辭世表示哀悼和惋惜，向他的親屬表示深切同情和慰問。我們願為其家人和德國駐華使館處理後續事宜儘可能提供便利。」