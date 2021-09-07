阿富汗局勢｜塔利班邀請中俄出席新政府成立大會　北京拒絕證實

阿富汗塔利班新政府籌備工作完成，據報已邀請中國、俄羅斯等6國出席成立大會。俄方表示會有條件接受邀請，但中方則拒絕證實是否已受到邀請。



塔利班發言人穆塔基（Ahmadullah Muttaqi）9月7日發布聲明，阿富汗新政府組成宣佈成立的籌備工作已完成。半島電視台引述塔利班官員指出，塔利班已經邀請中國、巴基斯坦、俄羅斯、土耳其、伊朗和卡塔爾等6國出席即將舉行的阿富汗新政府成立大會。

塔利班特種部隊亮相，顛覆曾經使用生鏽破舊裝備的形象：

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俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）未有否定已收到塔利班的邀請，並表示若阿富汗新政府是具有包容性的，俄方會接受塔利班邀請，出席宣佈新政府組建的儀式。

拉夫羅夫表示，俄羅斯會支持一個將反映阿富汗社會全貌的政府的組建進程，新政府應該包括普什圖人之外的其他族群，包括哈扎拉人、烏茲別克人及塔吉克人。

「如果有這樣的包容性，我認為，我們會很願意與其它影響該國局勢的受邀國家一道出席這樣的儀式。」

但中國發言人文斌被問道中方是否已收到邀請及將派哪位代表出席，文斌表示目前未有可以提供的消息。僅表示中方始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，支持阿富汗人民自主選擇符合本國國情的發展道路。

文斌表示中方始終支持阿富汗組建開放包容、有廣泛代表性的政府，奉行温和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，與各國特別是周邊國家友好相處。