阿富汗局勢｜塔利班成功奪取20年前無法攻下之地　名義上統一全國

塔利班9月6日聲稱已攻陷潘傑希爾省（Panjshir），取下反塔利班勢力的最後陣地。潘傑希爾省是阿富汗易守難攻之地，塔利班成功奪取20年前無法控制的地方，名義上統一全國，意義重大。



塔利班聲稱已攻陷潘傑希爾省，並上載在潘傑希爾省政府建築物外升起塔利班旗幟的片段，證實消息。

潘傑希爾省是阿富汗最細小的省份之一，但地勢險要，多地有山谷包圍，是易守難攻之地。在1980年代前蘇聯入侵阿富汗時期，蘇軍始終無法攻陷此地；在1990年代第一次塔利班時代，塔利班同樣沒法控制該省。

圖為9月6日，塔利班佔領潘傑希爾省，在省會政府建築物外升起旗幟。（Reuters）

潘傑希爾省一直是反抗勢力的大本營，這次塔利班成功取下此地，意義重大。同時潘傑希爾省的陷落意味塔利班名義上已成功控制全國。塔利班宣告已取得勝利，戰爭已經結束，阿富汗走出了戰爭泥潭。

可是，反抗勢力民族抵抗陣線（NRF）否認相關消息，並稱他們仍存於各關鍵地點進行抵抗。有報道分析指NRF今後一段時間會逃往山區，繼續抵抗。

不過NRF其後在另一段聲明中，證實發言人達希提（Fahim Dashty）及將軍薩拉（Abdul Wudod Zara）在戰鬥中陣亡。

印度媒體報道，有巴基斯坦的空軍協助塔利班進攻當地。塔利班不具有空中武裝力量，反抗勢力可能被突然而來的無人機攻擊措手不及，繼而失守。