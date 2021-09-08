2015年巴黎恐襲案將開審　比利時傳媒曾意外採訪疑犯

極端組織ISIS於2015年11月突襲法國，在巴黎發動導致逾130人死亡的恐怖襲擊。法國2021年9月8日起開庭審理此案，這將成為法國現代司法史上最大規模的審判。



20名被告中的14人預計將出庭，他們面臨策劃恐襲和提供後勤支持等一系列指控。出庭被告包括施襲者中目前唯一在世的薩拉赫（Salah Abdeslam），對薩拉赫的審判預計於2022年1月舉行，屆時他是否會打破以往在庭審中的緘默狀態將是個問題。

比利時法語區廣播電視台（RTBF）9月6日報道，他們的記者於2015年巴黎恐襲案發生後的數小時，曾在法國和比利時邊境的檢查站訪問民眾。記者當時在不知情下，訪問正逃離法國的薩拉赫。薩拉赫當時與另外2名男子共乘一輛汽車，他們受訪時抱怨檢查站太多。薩拉赫被捕後亦有向獄友透露，自己曾在恐襲後接受記者訪問。

審判將持續至2022年5月，耗時145天的聽證會將聽取330名律師和300名受害者的證詞，法國前總統奧朗德（Francois Hollande）也將出庭作證。本案的另一個焦點是嫌犯是如何未經法國相關部門發現而進入法國的。

巴黎連環恐襲案是法國自第二次世界大戰以來最嚴重的恐怖襲擊事件。ISIS宣布對此負責，並稱這是為報復法國在敘利亞和伊拉克對ISIS目標實施的空襲。