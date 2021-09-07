王毅9月15日訪問韓國　韓媒：或晤總統文在寅

韓國外交部9月7日宣布，韓國外交部長鄭義溶將於9月15日在首爾會見應邀訪韓的中國外長王毅。韓聯社提到，王毅可能拜會韓國總統文在寅，邀請文在寅在2021年2月北京冬奧會之際訪華。



據韓聯社9月7日報道，韓國外交部期待這次會談能成為進一步加強雙方高層溝通、探索麪向未來的中韓關係、增進兩國實質性合作與友誼的重要契機。這將是鄭義溶2021年4月訪問中國廈門後中韓外長時隔5個月再次會面，也是王毅繼2020年11月訪韓後時隔9個月再度來訪。

2021年4月3日，韓國外交部長鄭義溶（左）訪問中國期間與中國外長王毅舉行會談。（AP）

王毅訪問期間，中韓將舉行人文交流促進委員會會議，討論推進「2021—2022中韓文化交流年」的有關事宜。

韓聯社提到，王毅可能拜會韓國總統文在寅，邀請文在寅在2021年2月北京冬奧會之際訪華。中韓雙方可能在會談期間就加強兩國關係、經濟合作，以及朝鮮半島和平進程和地區與國際局勢交換意見，為朝韓對話創造條件等議題。

此外，韓方將在會談中呼籲中方為美朝無核化對話重啟等推動朝鮮半島和平進程發揮作用，還可能討論中國國家主席習近平訪韓事宜。