習近平與意大利總理通話　籲互相支持辦好北京冬奧與米蘭冬奧

中國國家主席習近平9月7日和意大利總理德拉吉（Mario Draghi）通電話，中國官媒央視報道，習近平表示，雙方應共同辦好明年中意文化和旅遊年活動，特別是要互相堅定支持辦好北京冬奧會和2026年米蘭冬奧會。



習近平指出，中意關係擁有深厚歷史根基，中方願同意方一道，把握好新時期中意全面戰略夥伴關係正確發展方向，為不同制度、不同文化國家發展關係樹立榜樣。

他稱，雙方應以共建一帶一路合作為引領，推動各領域合作走深走實，雙方應共同辦好明年中意文化和旅遊年活動，特別是要相互堅定支持辦好北京冬奧會和2026年米蘭冬奧會，以此為契機加強兩國冰雪運動和產業合作。他希望意方為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。

中意關係：圖為8月25日，正對意大利進行正式訪問的中國務委員兼外長王毅在羅馬與意外長迪馬約會談。（中國駐意大利大使館）

習近平又稱，當前全球抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和世界經濟復甦處於關鍵時期，二十國集團作為國際經濟合作主要平台，應該堅持真正的多邊主義，發揚團結合作精神，就抗擊疫情、恢復世界經濟、促進包容可持續發展等凝聚更多共識，引領全球治理正確方向，合力應對共同挑戰。

他稱，中方將繼續支持意方在此方面充分發揮作用，支持意方成功舉辦二十國集團羅馬峰會。

央視報道指，德拉吉表示，意中關係發展良好，意方高度重視意中全面戰略夥伴關係，希望同中方加強雙邊各領域合作，共同辦好意中文化和旅遊年活動，意方感謝中方為意大利開展二十國集團主席國工作提供的支持，讚賞中方為應對全球氣候變化作出的積極努力和貢獻，高度重視中方在阿富汗問題上的重要影響，希望同中方密切在二十國集團等多邊框架下的溝通合作。