墨西哥南部7級地震　160萬戶停電

墨西哥南部在當地時間9月7日晚上發生7級地震，首都墨西哥城（Mexico City）有多棟大樓搖晃，至少1人死亡。美國海嘯預警系統一度發出海嘯警報。



美國地質調查局（USGS）表示，地震位於墨西哥南部格雷羅州（Guerrero）阿卡普爾科（Acapulco）度假村東北約17公里。USGS指，最初測得的震級為7.4級，現已下調為7級，屬淺層地震，僅在地表以下12.5公里處，這會放大震動效果。

7日晚上，墨西哥城部分地區的震動持續了近1分鐘，強震令民眾紛紛跑到街上避難。墨西哥城市長欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，首都目前沒有接獲嚴重破壞報告。

墨西哥國家電力公司CFE表示，墨西哥中部約有160萬戶斷電。聯邦電力委員會說，員工正致力恢復電力，並巡查其他基礎設施，以確定是否出現任何損壞問題。

路透社引述一名目擊者說，在墨西哥城的Roma Sur區，燈熄滅了，嚇得居民衝了出去，有些人只穿着睡衣。 居民們在雨中擠在一起，抱着年幼的孩子或寵物，他們因為太擔心而不敢在黑暗中回家。

有Roma Sur區的Roma Sur表示，「這太可怕了。每次發生這樣的事情時，它真的讓我想起1985年的地震。」