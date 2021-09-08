中澳關係雖持續緊張　一領域仍維持多次合作

英媒9月7日報道，過去兩年，澳洲和中國之間已經交換了十多次關於對犯罪嫌疑人協助調查的請求。雖然目前中澳關係緊張，但新數據表明，兩國官員在毒品和白領犯罪等刑事案件領域一直互相幫助。



《衛報》9月7日引述澳洲總檢察長辦公室提供的訊息稱，在截至2021年5月26日的兩年期間，中澳兩國共交換了13項此類請求。具體來說，「澳洲向中國提出了8項司法協助請求，中國則向澳洲提出了5項請求。」

根據澳洲過去霍華德（John Howard）政府與中國在2006年簽署的關於刑事司法協助的條約，「在刑事偵查、起訴和訴訟方面，相互提供最廣泛的合作」。這裏的「刑事」也包括與觸犯涉及稅收、關稅以及其他財稅方面法律的犯罪有關的事項。

2020年莫里森（Scott Morrison）政府以中國實施「港版國安法」為由，暫停與香港間的有關引渡協議的事情。香港政府當時也反擊，宣布暫停履行《香港政府與澳洲政府關於刑事司法互相協助的協定》。

值得注意的是，儘管部份協議暫停，報道稱，中澳之間更為廣泛的法律援助條約仍然有效。

報道稱，澳總檢察長辦公室「認為澳方維持相關條約是適當的」。在向中國提出的請求中，澳方要求通過視像連結提供證據，並要求訪問銀行記錄和其他記錄，要求就獲取證人訪談或證詞提供協助。此外，澳洲還尋求「獲取在中國合法獲得的材料」。

關於中國向澳洲發出的協助請求，該部門表示這包括「獲取犯罪所得登記記錄、獲取銀行記錄在內的登記記錄，以及那些在澳洲境內合法獲得的材料。」

報道提到，澳洲總檢察長辦公室一位發言人表示，中澳之間的法律互助「為兩國都帶來了好處，包括在金融犯罪、毒品犯罪和侵犯人身罪方面。」