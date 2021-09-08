緬甸反對派政府向軍政府發動防禦戰　中國籲政治對話解決問題

由緬甸全國民主聯盟議員組成的「民族團結政府」（NUG）宣布向看守政府發起「人民防禦戰爭」，中國外交部發言人汪文斌9月8日回應事件。



緬甸民族團結政府「代總統」杜瓦拉希拉（Duwa Lashi La）通過社交媒體發表視像講話，宣布啟動針對軍政府的「人民防衛戰」，緬甸全境進入緊急狀態。緬甸軍政府隨即公開譴責NUG圖謀發動暴恐襲擊、破壞社會穩定。

據中國外交部官方網站9月8日消息，汪文斌主持中國外交部例行記者會。他表示，中方在緬甸局勢上的立場是一貫和明確的。作為緬甸的友好鄰邦，我們始終主張緬各黨各派從國家和人民長遠利益出發，在憲法和法律框架下，通過政治對話找到解決問題的妥善方案，儘早恢復國家社會穩定，重啟國內民主轉型進程。

在這之前，緬甸民族團結政府「代總統」杜瓦拉希拉9月7日發表聲明，宣布緬甸進入緊急狀態，要求旗下「人民國防軍」向緬甸看守政府發動「人民防禦戰爭」。

在視像講話中，杜瓦拉希拉呼籲緬甸各族群立即襲擊軍方人員，同時命令人民國防軍在所在地區以控制看守政府及其資產為目標。此外，杜瓦拉希拉呼籲公眾避免所有不必要的旅行，並儲備必需品和食品，並承諾人民國防軍將保護民眾的生命和財產。

英國路透社稱，緬甸看守政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）駁回了這一聲明，指出緬甸民族團結政府此舉是為了在9月晚些時候獲得聯合國大會的認可，但這不會成功。