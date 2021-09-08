泰國前地區警察局長涉虐犯　遭揭薪水不高卻生活奢華　擁逾億資產

泰國那空沙旺府分區前警察局長提迪山（Thitisan Utthanaphon）涉嫌8月與6名警員一起勒索和虐待毒犯，結果對方之後死亡。案件引發民眾關注警暴和貪污問題，尤其是薪水不高的提迪山被揭生活奢華，泰媒9月7日引述調查員指，提迪山擁有總值最少6億泰銖（逾1.42億港元）資產。



39歲的提迪山月薪為4.3萬泰銖（約1萬港元），惟他卻擁有「法拉利喬」（Joe Ferrari）的外號。

英國廣播公司（BBC）9月6日報道，警方突擊搜查提迪山位於曼谷的豪宅時，發現他家中竟然有十幾架昂貴跑車。海關相信，他至少擁有42架車，其中一架更是限量版林寶堅尼（Lamborghini）跑車。

泰國警暴：圖為8月26日，泰國警員護送那空沙旺府分區前警察局長提迪山（中）離開曼谷的刑偵處。（AP）

靠執法賺錢

提迪山的致富之道，被指是在執法時用不正當手法賺錢。一般來說，警方會沒收賊人從其他國家偷走並走私到泰國的汽車，然後再拍賣它們，但據BBC在9月6日報道，有些警員和官員會得到大約為拍賣價一半的「中間人佣金」，人脈廣的警員更可從中獲利數百萬美元。

泰國海關官員表示，提迪山自2011年起沒收過368架此類車輛，他或從中賺取約4億泰銖（約9,485萬港元）。

殘暴地勒索疑犯

提迪山涉嫌以殘暴的手法勒索疑犯，以賺取更多金錢。8月初，他與同袍被指要求一名疑似毒犯交出100萬泰銖（約23.7萬港元）。他們在勒索疑犯時，用6個膠袋包住疑犯的頭部，令對方窒息死亡。

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BBC於9月6日引述納黎萱大學（Naresuan University）東盟社會研究中心學者錢伯斯（Paul Chambers）指，泰國警隊常出現提迪山這種案例。他表示，警隊處於泰國政治權力架構的中心位置，但結果一些長期運作的敲詐勒索機制也被允許存在，且逍遙法外。