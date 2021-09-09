索羅斯警告投資中國是悲劇性錯誤　貝萊德回應

國際知名投資者索羅斯（George Soros）稱「中美正處於生死之爭」，警告企業投資中國是「悲劇性錯誤」。貝萊德集團（BlackRock）對此做出回應。



據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，針對億萬富翁、金融家索羅斯對貝萊德集團進軍中國的行動發出批評與警告，貝萊德回應。

全球最大資產管理公司貝萊德集團9月8日表示，集團的中國共同基金子公司從超過11.1萬名投資者手中籌集了66.8億元人民幣，成立了在中國的首隻基金。

針對索羅斯對該集團的批評，貝萊德發言人回應說：「美國和中國有着龐大而複雜的經濟關係。」

發言人說：「2020年，（中美）兩國之間的貨物和服務貿易總額超過6,000億美元。通過我們的投資活動，總部位於美國的資產管理公司和其他金融機構為全球兩個最大經濟體的經濟互聯互通做出了貢獻。」

發言人稱，貝萊德集團管理的絕大多數資產都是退休資產。相信可以通過提供退休系統專業知識、產品和服務，幫助中國解決日益嚴重的退休危機。

北京環球度假區是中美企業合作實現雙贏的重要項目，將推動北京乃至整個中國北方旅遊市場的發展。這是2021年8月13日拍攝的北京環球度假區的標誌性景觀。（新華社）

「我們相信，全球一體化的金融市場為所有國家的個人、公司和政府提供了更好、更有效的資本獲取渠道，支持世界各地的經濟增長。」

據美國《華爾街日報》9月7日報道，索羅斯在《華爾街日報》的一篇專欄文章中寫道：「現在向中國投入數十億美元是一個悲劇性的錯誤。」

「這可能會讓貝萊德的客户蒙受損失，更重要的是，會損害美國和其他民主國家的國家安全利益。」

索羅斯說：「今天，美國和中國正處於兩種治理制度之間的生死衝突中：一種是專制制度，另一種是民主制度。」

針對索羅斯的批評，在9月8日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌回應稱，中國政府加大反壟斷監管力度，查處不正當競爭行為，有利於從根本上促進中國經濟實現公平、有序、可持續的增長與發展，對於世界經濟發展也是長期利好。

汪文斌指出，對外開放是中國基本國策，中方將一如既往為外國投資者來華投資興業提供更好保障。