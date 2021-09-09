新冠肺炎｜世衛：病毒將不斷變種　很可能無法根除

新冠病毒（SARS-CoV-2）在全球各地未接種疫苗的國家境內持續突變，世界衛生組織（WHO）官員9月7日表示，此前寄望能根除此病毒的希望逐漸渺茫，因此未來人類很可能必須「與之共處」。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）稱，世衛組織突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）在記者會上表示，「我認為，這種病毒將與我們同在，它會像流感病毒一樣不斷進化，成為影響我們生活的病毒之一。」

萊恩強調，「有人說，我們將會把這種病毒趕盡殺絕、連根拔除。事實上我們做不到，這非常、非常不可能發生。」

世衛組織官員此前也曾表示，沒人能保證有了疫苗之後，新冠病毒就會像其他病毒一樣在世界上消失。

包括美國白宮首席防疫顧問福奇（Anthony Fauci）、莫德納（Moderna）行政總裁邦塞爾（Stéphane Bancel）等多名權威專家都曾警告，世界將必須永遠與新冠病毒共存，就像流感一樣。

不過，世衛官員也明確表示，如果全球及早採取因應措施，遏止病毒傳播，今日情勢可能會截然不同。世衛突發衛生事件規劃部領導抗疫的技術負責人范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）9月7日稱，「疫情爆發伊始，我們曾有機會（挽救局勢）。這場疫情大可不必變得如此糟糕。」