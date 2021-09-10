英國航母巡航亞太抵達日本　英媒：對抗中俄海上野心

「伊利沙伯女王」號航母近日抵達日本，目的是確保印度-太平洋地區的和平與穩定。英媒稱，英國要對抗中俄的海上野心。



《每日電訊報》9月6日在題為《看英國皇家海軍如何對抗中國和俄羅斯的海上野心》的文章中稱，英國海軍在東京附近的一個基地向日本防衛大臣展示了「伊利沙伯女王」號航母，標誌着英國在這個地區開始了永久軍事存在。

英國海軍准將穆爾豪斯（Steve Moorhouse）在航母上舉行的新聞發布會上說，此次航母航行的目的之一是展示英國「新的決心」，「這次部署的目的之一是標誌着承諾的開始，該地區的重要性正在顯著上升」。

文章還稱，穆爾豪斯向俄羅斯和中國發出了「訊號」，即英國準備對抗這兩個大國的「海上野心」。

俄新社稱，文章針對的是6月底英國海軍「衛士」號驅逐艦入侵俄羅斯克里米亞領海一事，當時俄羅斯邊境巡邏船進行了射擊警告，蘇-24M轟炸機向英國驅逐艦航行路線投下炸彈，發出警告。

而中國外交部發言人汪文斌則表示，「炫耀武力的做法不具建設性。我們希望有關國家為亞太地區的和平穩定發揮建設性作用，而不是相反。」

9月4日，「伊利沙伯女王」號航母群抵達日本。6日，英國在東京附近的美海軍橫須賀基地，向日本防衛大臣展示了該航母。西媒稱，這標誌着在中國日益強大的印太地區，英國開始了與中國的實力較量。