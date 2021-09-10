新冠肺炎｜拜登強制聯邦僱員打疫苗　工會轟措施視未打針者為反派

美國總統拜登（Joe Biden）9月9日宣布強制聯邦僱員接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，預計1億美國人受到影響。共和黨認為做法違憲，準備提告。有工會代表則稱措施將未打針的員工視為反派角色。



共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）發表聲明，形容拜登的要求違憲，「拜登當選時告訴美國人不會強制接種疫苗，他說謊了，現在全國的小型企業、工人和家庭將付出代價」。她稱，跟很多美國人一樣，她支持接種疫苗和反對強制接種，當拜登的命令生效，共和黨全國委員會將控告政府，保障美國人和他們的自由。

雖然有聯邦工人的工會示意願意接受新的改變，但部份工會態度不同。美國政府僱員聯合會鼓勵所有聯邦僱員接種疫苗，稱打針不但是結束疫情的最好方法，還是於職場互相保護對方的最好方法。不過會長凱利（Everett Kelley）堅持，類似的改變應該與他們協商。

聯邦執政人員協會會長科斯梅（Larry Cosme）稱措施將未打針的員工視為反派，直言拜登的命令是「判斷失誤」，破壞推動接種疫苗的努力。他認為，聯邦政府應該信任員工諮詢醫生之後作出醫療決定，而非透過僱主強制決定，「接種疫苗應該透過教育和鼓勵推廣，而非威逼」。

除了聯邦僱員以外，有學校也強制學生打針。洛杉磯聯合校區將要求所有12歲或以上的學生於1月10日前完成接種疫苗，為美國首個主要校區強制合資格的學生打針。

圖為2021年9月9日，美國洛杉磯聯合校區行政辦公室外面有反疫苗示威者手持標語。（AP）

美聯社和全國民意研究中心8月進行的民意調查顯示，55%的受訪美國人支持要求政府員工完成接種疫苗，只有21%反對。同樣有大部份人支持強制醫護人員、幼稚園至中學教師、餐廳和店舖等員工打針。

約翰斯霍普金斯－布隆伯格公共衛生學院副院長Joshua Sharfstein認為，拜登的措施有幫助，不過真正需要改變的是人的心態。他說，情況已經變得很政治化，人看不到接種疫苗的價值，「我們的分裂阻礙我們結束一場疫症」。

根據美國疾病控制和預防中心的數據顯示，逾1.77億美國人已經完成接種疫苗，相等於人口的53.4%。有數以百萬計未打針的人是未合資格的兒童。拜登稱，只有四分一合資格打針的人完全未接種疫苗。