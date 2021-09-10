美國「中國行動計劃」首案　華裔教授胡安明被判無罪

因「間諜案」而被審查的田納西大學諾克斯維爾分校華人教授胡安明在美國法庭獲得「勝利」，法官宣判胡安明無罪，對他的所有指控均不成立。



在9月9日發布的一份52頁的裁決中，美國地方法院法官Thomas Varlan宣布胡安明無罪，稱大學管理研究獎勵的規則令人困惑，檢察官沒有提供任何證據證明胡安明有意欺騙提供資金的美國國家航空航天局。

此前，胡安明教授同時也是美國太空總署（NASA）的研究員，於2020年2月因未能在遞交給田納西大學的利益衝突表格上披露與中國一所大學的關係而受到聯邦政府起訴，被指控犯有電信欺詐罪和虛假陳述罪。

該案件被美國司法部列入「中國行動計劃」（China Initiative）內，計劃宣稱打擊經濟間諜活動，已針對亞裔特別是華裔科學家、研究人員和學者展開了大規模的調查。但美國政府對胡安明的指控並不涉及經濟間諜活動，也無任何「間諜活動」的證據。

此次判決使得胡安明的案件成為該計劃下第一個被審判，也是第一個被判無罪的案件。

據《華爾街日報》報道，6月17日，由於陪審團圍繞胡安明是否為獲得美國政府研究經費而隱瞞其在中國的工作這一問題僵持不下，一名聯邦法官宣佈該案的審理無效。

檢方指控稱，在填寫田納西大學的利益衝突表格時，以及在申請NASA經費之時，胡安明沒有報告他在中國的工作，誤導了他所在的大學和美國政府。

胡安明在庭審中作證說，他認為自己在中國的職位屬於一份暑期工作，只是每年花費幾周時間的兼職，不適用美國學校的利益衝突準則，所以不需要披露。

美國聯邦政府大約在三年前開始執行的「中國行動計劃」意在阻止向中國轉移商業機密和其他專有訊息的行動，針對胡安明的訴訟就是其中的一部分。這項行動的重點之一是那些接受美國政府資助並在中國開展工作或交流的駐美研究人員，美國政府稱這些研究工作可能有意或無意地涉及了尖端專有技術的轉移。

然而過去兩年，美國聯邦檢察官顯然升級了這些行動並將指控進一步擴大化，許多被指控的學者專家堅稱是清白的，認為自己被起訴是美國政府對中國充滿敵意的大環境下的「受害者」。

獲悉判決結果後，美國司法部發言人說: 「尊重法院的決定，儘管我們對結果感到失望。」