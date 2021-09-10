拜登3.5萬億基建法案有隱憂　又一民主黨人欲投反對票

來自佛羅里達州的温和派民主黨眾議員墨菲（Stephanie Murphy）表示，因為還沒有看到拜登經濟計劃的整體方案，她將會投票反對提供帶薪家庭假、擴大醫療保險和其他提供社會福利的提議。



中國網媒金十數據報道，9月9日，美國民主黨公布3.5萬億美元法案中有關衛生、能源部分的內容。計劃中，綠色公用事業將獲得1500億美元的資金預算，電動汽車充電項目將獲得135億美元的資金，家庭醫療將獲得1900億美元的資金。

目前，民主黨人急於在9月15日之前完成經濟議程法案，但墨菲認為這個過程太「倉促」了，並對此予以了抨擊。

墨菲認為這個最後期限的設定是由政治而不是政策驅動的。她還表示，在不知道總成本和稅收增加具體安排的情況下，她無法評估該法案的益處。

墨菲承諾，如果她不能對該法案進行更全面的了解，她將在委員會對每個項目投反對票，但她表示，希望在最終投票前解決分歧。

值得注意的是，墨菲的反對對於美國眾議院議長佩洛西來講是危險的信號，因為如果按照預期，共和黨人全部反對，佩洛西要通過拜登的計劃就只可再輸掉3票。

墨菲希望，關鍵的支出和收入條款能與參議院進行「預先協商」，以確保其能在參眾兩院獲得通過。她要求支付除了氣候條款之外的賬單，並且在眾議院進行投票之前，議員們有至少72小時的時間來審查該法案。

據市場消息稱，美國眾議院民主黨人9月10日舉行電話會議討論拜登的經濟計劃。