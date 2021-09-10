習近平與默克爾通話：希望德國推動歐盟堅持正確對華政策

中國官媒央視報道，中國國家主席習近平9月10日晚同德國總理默克爾（Angela Merkel）通電話。習近平稱，希望德方推動歐盟堅持正確對華政策，客觀看待差異，理性處理分歧。默克爾則提到，希望中歐投資協定能夠盡快順利批准生效。



據報道指，習近平讚揚默克爾積極致力於推動德國和歐洲對華務實合作和友好交往，對此高度讚賞。他稱，中德推動中歐如期完成投資協定談判，共同倡導多邊主義，維護自由貿易，積極應對氣候變化，攜手為維護世界和平穩定作出積極貢獻。

他表示，中德關係能取得巨大成就，根本原因在於雙方相互尊重、求同存異，他希望德方推動歐盟堅持正確對華政策，客觀看待差異，理性處理分歧，推動中歐關係持續健康發展。

圖為2020年9月14日默克爾在德國柏林與中國國家主席習近平視像通話（Getty）

默克爾：盼中歐投資協定盡快批准生效

據央視報道，默克爾表示近年來德中、歐中關係發展有很多值得總結之處，願同中方保持密切溝通，共同努力，推動德中、歐中雙方致力於通過對話彌合差異，妥善處理分歧。

她稱，中歐投資協定對雙方都是互利共贏，希望能夠盡快順利批准生效，又指德方希望同中方加強疫苗合作。

報道又指，默克爾通報了對當前阿富汗局勢的看法，表示希望同中方在聯合國等多邊框架下加強溝通協調。習近平則強調，中方倡導不同文明共存互鑒，反對干涉別國內政，願同包括德國在內的國際社會，一同為阿富汗真正實現和平穩定作出建設努力。