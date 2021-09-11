黎巴嫩宣布成功籌組新政府　結束逾一年政治真空

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口在2020年8月初發生大爆炸，導致超過200人喪生、最少6000人受傷後，時任總理戴亞卜（Hassan Diab）下台，惟留下的權力真空一直未有解決，相隔逾一年後，當局9月10日宣布由米卡提（Najib Mikati）再度擔任總理，並就內閣人選達成共識。



路透社10日報道，本身是黎巴嫩首富的米卡提在國會議長貝里（Nabih Berri）的見證下，與總統奧恩（Michel Aoun）簽訂成立新政府的法令，亦是米卡提第三度出任總理一職。

黎巴嫩：2021年9月10日，當地首富米卡提（Najib Mikati）第三度擔任總理，希望帶領國家走出經濟困境。（Reuters）

米卡提呼籲當地各政治派別放下分歧，令他可以與國際貨幣基金組織（IMF）爭取援助，以及爭取阿拉伯國家支持。他提到黎巴嫩的庫房沒有足夠的強勢貨幣儲備，因此無法負擔進口燃油等貨品的補貼。

黎巴嫩的24人新內閣主要由專家組成，並獲主要政黨提名，其中當地央行高層哈利勒（Youssef Khalil）獲任命為財長，另外與伊朗關係密切的伊斯蘭什葉派武裝組織真主黨（Hezbollah）亦有兩人入閣。

2021年8月14日，黎巴嫩首都貝魯特，一名男子嘗試發動小型發電機。黎巴嫩發電廠多年來供電不足，不少社區或家庭都有私人的小型發電機，但在燃油短缺的情況下，擁有小型發電機也無法確保電力。（Emilie Madi／Reuters）

黎巴嫩要取得IMF的援助，就必須要大刀闊斧解決積年的根本問題，包括嚴重貪污等，但當地2022年春季舉行國會大選，其結果可能影響新政府的施政成效。