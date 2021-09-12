911恐襲廿周年︱喬治布殊呼籲美國人團結　警告本土恐怖主義威脅

2021年9月11日為美國911恐襲事件20周年，前總統喬治布殊（George W. Bush）出席悼念活動時呼籲美國民眾重拾團結精神，同時提防美國本土恐怖主義的威脅。



在911襲擊時擔任總統的喬治布殊11日到賓夕法尼亞州尚克斯維爾（Shanksville），悼念聯合航空93號班機的乘客。他表示當時機上40名乘客及機組人員奮身阻止恐怖份子騎劫客機襲擊首都華盛頓的陰謀，形容他們即使面臨死亡，其勇敢超出大家想像。

喬治布殊認為有邪惡勢力入侵日常生活，導致當今政治變成憤怒、恐懼和怨恨的赤裸裸控訴。他指美國在911襲擊後，民眾團結一致，他們拒絕偏見，接受不同宗教人士、移民及難民，年輕人無私的奉獻等，但他認為這些日子已經離大家很遠。

他亦指出，有持續的證據顯示，對美國的威脅不但來自海外，而且都來自本土，因此華府有責任繼續應對。

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同為共和黨人的上屆總統特朗普（Donald Trump）則沒有出席官方悼念活動，而是到訪距離曼克頓特朗普大樓（Trump Tower）不遠的警局和消防局，他趁機批評總統拜登（Joe Biden）政府的撤出阿富汗行動完全不稱職。另外他被問到會否再次參選總統或紐約市長時，只稱「這是一個會令大家高興的簡單決定」。