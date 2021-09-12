日本自民黨總裁選舉｜河野太郎改走務實路線　強調保守爭取支持

日本行政改革擔當大臣河野太郎宣布參選自民黨總裁，成為第三位決定競逐首相寶座的一人。河野在黨內被視為改革派，在外邊亦積極與年輕人對話，廣獲支持。但有指他為求宣布參選爭取支持，修改本身路線。



河野太郎在9月10日，正式宣布參選自民黨總裁。他在演講中，強調自己是名保守主義的政治家，又強調皇室與日語是日本的基礎，也是與其他國家最與別不同的地方。

有分析認為，這演說部分是特意針對黨內保守派的說話。河野被視為黨內「激進」改革派，在2020年河野曾就皇位繼承問題，表示應就女性天皇作出討論。這個「可考慮接受女性天皇」的言論，引來國內保守派的反對：這不僅違反《皇室典範》的規定，更是破壞日本天皇「萬世一系」的傳統。

圖為9月10日，河野太郎正式宣布參選自民黨總裁的記者會。（Reuters）

在與自民黨內意見相沖的，還有核能發電的主張。河野在2011年311大地震，福島核事故發生後，成立跨黨派的「零核能發電之會」。但有發現指河野的核能發電政策已改為「推進現實的能源政策」，並不硬推廢除核能發電。

日本《產經新聞》報道，河野發言的目的是要舒緩黨內的「河野敏感症」，修改政策路線搏取更大支持，是走向務實路線的一面。

日本《讀賣新聞》報道，河野在黨內廣獲支持的原因，還有是他的「表達宣傳力」。河野在新冠疫情期間擔任推廣抗疫及接種疫苗官員，積極與大眾溝通，推廣接種。儘管日本疫苗接種較遲才開始，但政府訂立在10月至11月完成接種的目標，有達成的可能。