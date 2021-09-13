日越簽署軍事協議　防長岸信夫發言頻提及台灣

日本防衛大臣岸信夫上任首度出訪越南，雙方簽訂國防裝備協議，聚焦台海安全議題。



中央社9月12日報道，日本防衛大臣在越南國防部發表演說時強調台灣位居要衝，台灣海峽的和平穩定對區域和國際社會很重要。

日本防衛大臣曾多次發表支持台灣的言論。圖為岸信夫7月22日在推特上發布他和日本《防衛白皮書》的合影。（Twitter@岸信夫）

岸信夫表示，日本和越南的國防合作不僅是對兩國，也會對地區和國際社會的穩定作出積極貢獻。對日本而言，越南可以說是命運共同體的重要國家之一。

他指出，對於地區的海洋安全保障而言，台灣位居連接東海與南海的要衝位置，其和平對國際很重要。日本的立場是期待當事者之間直接對話，和平解決問題。

岸信夫還提到，日本對中國在東海地區，包括釣魚島（日本稱尖閣諸島）海域持續以武力為背景試圖改變現狀的行為堅決反對，也絕不能容許航海航空的自由遭受不當侵害。

值得注意的是，日本廣播協會（NHK）此前報道，岸信夫在9月11日與越南國防部長潘文江會談時也不忘提到台灣，稱台灣形勢的安定對國際社會安全保障很重要，也對北京允許海警局使用武器的規定表達擔憂。

此外，雙方還簽訂出口國防裝備協議，這意味日本可以向越南提供國防裝備和技術。

中國外交部長王毅也於9月11日到訪河內，與越南總理範明政會面。在南海問題上，範明政認為兩國要落實高層共識，妥善處理海上問題，保持海上局勢穩定，循序開展海上合作，推動「南海行為準則」商談，為維護地區和平作出貢獻。