一個微信群組導致中國學者簽證取消　成員包括澳洲議員及華僑等

中澳關係持續緊張，中國著名學者陳弘被澳洲政府取消簽證，理由是「對澳國家安全直接或間接構成威脅」。陳弘被取消簽證與他所在的一個微信群有關。這個名為「真正的朋友」的微信群中，有洲新南威爾士州議員莫斯爾曼（Shaoquett Moselmane）及其助手、幾位中國記者和旅澳華僑。



據澳洲廣播公司（ABC）9月12日報道，中國華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘被澳政府以「對澳國家安全直接或間接構成威脅」為由取消簽證、並拒絕給出解釋。

報道稱，中國著名學者陳弘指責澳洲政府對他的案件不透明，並拒絕對他的投訴信做出回應。

陳弘在接受ABC採訪時表示，他在2020年5月收到澳國土事務部撤銷其簽證的信函後，於2020年8月回信給澳國土事務部。

陳弘說，「我寫道，『如果你認為有任何問題需要澄清，隨時與我聯繫。』但到目前為止，還沒有任何聯繫。還沒有解決，如石沉大海。」

陳弘9月12日接受《環球時報》記者採訪時稱，2020年7月，他收到自稱是澳洲國土事務部發來的一封郵件，稱他被澳情報機構ASIO評估為「對澳造成安全威脅」，其公務護照上的3個月商務簽證被取消。郵件要求他確認郵箱地址。

陳弘一開始認為，這是一封垃圾郵件或詐騙郵件。兩天後，他再次收到澳方郵件，重複了上次的內容。他這才相信自己真的「被安全威脅」了。

2019年9月8日，澳洲華僑華人在悉尼舉行活動慶賀中華人民共和國成立70周年。（新華社）

據報道，2020年4月，在中國抗擊新冠疫情之時，莫斯爾曼曾公開發言肯定中國的疫情防控措施，於是莫斯爾曼以及這個微信群受到澳有關部門的關注。

陳弘12日表示，莫斯爾曼是他的朋友，對中國的認知較為公正、客觀。其實這個微信群很少討論政治問題，一般是分享自己的生活。「誰會用微信群做政治干預？」

他表示，澳洲有關當局滿口法治、公正，但實際操作完全缺乏透明，缺乏程序公開。

陳弘表示，莫斯爾曼在壓力下辭去了州議會第二副議長的職務，但澳警方的調查沒有任何結果，莫斯爾曼已恢復議員工作。莫斯爾曼的助手也對澳警方進行反訴。但至今，澳有關當局依然拒絕就他的簽證取消一事提供說法。