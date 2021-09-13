德國大選｜民調結果：社民黨朔爾茨繼續領先

德國3個黨派的總理候選人9月12日參加第二次電視辯論（合計有三場），基民盟（CDU）的拉舍特（Armin Laschet）與社民黨（SPD）的朔爾茨（Olaf Scholz，前譯肖爾茨）互相攻訐。辯論後公布的民調結果稱，受訪者認為朔爾茨再次勝出，41%觀眾稱他最有說服力。



拉舍特在辯論時批評擔任財長的朔爾茨在處理洗黑錢和貪污方面的成績，對他說：「如我的財長像你這樣工作，我們就會有嚴重問題。」

拉舍特和綠黨（Green party）候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）亦就財政部遭執法機構上門調查、財政部在德國付款服務供應商Wirecard欺詐醜聞中是否涉及監管不力，以及朔爾茨任漢堡（Hamburg）市長期間發生的股息騙稅醜聞，批評朔爾茨這位現任財長。

朔爾茨強調拉舍特歪曲事實，他稱拉舍特指控他涉及違法行為的做法是不誠實的。他指執法機構的調查對象並非他領導的財政部，執法人員進入財政部大樓是為調查獲取必要的資料。他又說自己上任3年來令財政部現代化。

第二次辯論後公布的民調顯示，當受訪者被問及誰最有說服力時，朔爾茨繼第一次電視辯論後再下一城，以41%領先27%的拉舍特。僅25%受訪者選擇貝爾伯克。