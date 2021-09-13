日本自民黨總裁選舉｜岸田文雄：倘當選將新設人權職位

日本自民黨總裁選舉進入倒計時，候選人頻繁炒作中國議題，岸田文雄矛頭對準中國，宣稱將新設處理「人權」職位。



據日本時事通訊社等日媒稱，日本自民黨總裁候選人、前外務大臣岸田文雄9月13日宣稱，將新設兩個要職，處理所謂的「人權」和「經濟安保」事宜，矛頭對準中國。

岸田文雄13日發表政治承諾宣稱，如能出任日本首相，將在內閣中新設處理「人權問題」的首相輔佐官職位，以及處理「經濟安保」事宜的內閣大臣職位。

岸田文雄稱，「在中國，威權主義正在蔓延」，圍繞台灣穩定與香港、新疆的「人權」相關問題，日本將「毅然應對」，維護所謂的「民主主義、法制、人權等普世價值」。

岸田文雄還就中國的「一帶一路」表示：「這是為了擴大親中國圈。」

2021年8月26日，日本前外務大臣、自民黨前政調會長岸田文雄在東京出席記者會，宣佈將參加自民黨總裁選舉。（Reuters）

時事通訊社分析稱，岸田文雄在政治承諾中凸顯「對抗中國」的態度，可以被看做是在向保守派宣傳自己。

日本《讀賣新聞》稱，岸田文雄13日在發表外交安保相關政策時，明確表明了與中國對抗的姿態，並表示將新設負責人權問題的首相助理。

此前，據《日本經濟新聞》報道，岸田文雄12日在YouTube上回答了來自民眾的提問。他表示，為了應對中國「侵犯維吾爾族人權」等問題，將設立負責人權問題的首相輔佐官職位。

中國外交部發言人多次否認新疆存在「侵犯人權」的行為，並強調，涉港、涉疆事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。