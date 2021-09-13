德國大選｜政黨重心在老齡人身上　年輕選民影響力長期被忽略

德國聯邦議會大選即將在9月26日舉行，這次大選將會決定下一屆的新總理誰屬，影響深遠。而在這次大選中，最熱門的內政議題之一是養老金，一個年輕人想都不會去想的話題。



在德國，老齡人是選舉的重心。根據政府數字，60歲以上的長者佔選民的三分之一以上，隨着國家人口老化，這趨勢將一直持續。因此各政黨重心都會放在年長及老齡一輩的議題上，吸引選民投票。

以施密特（Helmut Schmidt）為例，施密特是前西德的總理，在冷戰結束前的70、80年代領導西德，今天的千禧世代幾乎沒人認識他。但是在一些政黨的宣傳中，包括綠黨，也可見施密特的影子。因為施密特代表老一輩的選民，各黨需要他們的支持。

圖為9月12日，（左至右）社民黨的朔爾茨，綠黨的貝爾博克與基民盟的拉舍特正準備出席一場電視辯論。（Reuters）

因此在德國，政客要承諾的是維持穩定，甚至懷舊。基民盟（CDU）的拉舍特（Armin Laschet）表明自己是默克爾的接班人，可以成為「默克爾」；社民黨（SPD）的朔爾茨（Olaf Scholz，前譯肖爾茨）也表明自己可以成為「默克爾」。

年輕人對德國政治的影響力

不過，這個狀況一定程度的在改變。隨着網絡世界的發達，政治宣傳更容易透過網絡傳播，年輕人接觸政治的機會亦增加。德國人為年輕的社交媒體者創造了新名詞「Sinnfluencer」，Sinn是影響者的意思，簡單意譯就是KOL。

例如著名的學生活動領袖諾伊鮑爾（Luisa Neubauer），積極推動關注氣候變化；網紅德勒特（Louisa Dellert）宣揚可持續發展，她在個人的Instagram上曾就各黨在德國高速公路的限速作出比較。她們各自都有數以十萬計的跟隨者。

把頭髮染藍，德國著名網紅Rezo在2019年於Youtube上載了名為「破壞基民盟」（Die Zerstörung der CDU）的影片，大肆批評基民盟如何的背棄承諾。儘管內容不乏誇大其詞，因果關係錯配的情況，但影片吸引了過百萬的點擊，衝擊基民盟的自信。

圖為Rezo在2019年大熱的批評CDU影片，影片到今天已累積近2000萬瀏覽。（Youtube截圖）

時任基民盟（CDU）主席卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer，AKK）因不慣網絡上的罵聲，表示要制定法律限制網上發言，隨即引來極大反彈。AKK最終辭職，默克爾最初的接班人不夠半年便下台。

Rezo的事件為德國的政壇帶來了震蕩，也讓一些政黨不得不考慮轉向爭取年輕選民的支持。如自民黨（FDP）特別推動疫情下教育數碼化、廢除企業經常以臨時合約雇用年輕人的議題，社民黨亦推廣要資助年輕人負擔房貸，各黨已不能再只向年老一輩集中宣傳。

一些民意調查機構認為，不可忽視年輕選民的影響力。德國的政治體系，隨着時間變得更分散，議會由上世紀的3個政黨變成今天的6個政黨。最受歡迎的政黨在今天只有25%的支持率，意味較小的選民群體可以更容易影響政府架構，特別是2021年大選，民調顯示下一屆執政聯盟將很大機率由3個政黨組成，年輕選民的一票顯得更有影響力。