朝鮮成功試射遠程巡航導彈意味什麼？

朝鮮9月13日宣布成功試射新型遠程巡航導彈，形容這是重大戰略武器。朝鮮研究專家認為，此舉會對周邊國家構成相當大的威脅。



朝鮮導彈：圖為2021年9月13日，身在韓國首爾的人觀看電視熒幕，新聞報道正在展示9月11日至12日朝鮮成功試射長程巡航導彈的影像。（AP）

朝鮮《勞動新聞》9月13日發布的圖片顯示，一枚導彈從運載火箭上的5個發射管中變成火球，還有一枚導彈在水平飛行。朝中社表明，導彈試驗取得成功，是針對敵對勢力、保障朝鮮安全的另一種有效威懾手段。

法媒9月13日引述分析稱，成功試射導彈代表朝鮮的武器技術已有顯著進步，而且更能夠避開防禦系統，將彈頭射往韓國或日本。

圖為朝中社發布日期為9月9日的照片，朝鮮領袖金正恩（中）出席建國73周年閱兵儀式。（Reuters）

「戰略武器」背後的意思

分析認為這可能是朝鮮第一種具備核能力的武器。總部位於美國的卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員潘達（Ankit Panda）指出，這會是首枚被朝鮮指定有「戰略」角色的巡航導彈。並稱「這是對具有核能力系統的常用委婉語。」

外界目前尚未清楚朝鮮是否已掌握「製造小至搭載在巡航導彈上的核彈頭」所需技術，但金正恩今年較早時曾稱，開發小型炸彈是國家首要目標。

對日韓構成重大威脅

韓國梨花女子大學朝鮮研究系教授朴元坤（Park Won-Gon，音譯）表示，若朝鮮已經研製出更加小型的核彈頭，就可以把它裝載到巡航導彈上，這會構成相當大的威脅，更指「朝鮮很可能會進行更多試驗，以開發各種武器系統 。」

美國米德爾伯里國際研究學院（Middlebury Institute for International Studies）教授劉易斯（Jeffrey Lewis）則在Twitter發文指，巡航導彈能以整個韓國和日本為目標發射彈頭，「中程對陸攻擊巡航導彈對朝鮮來說，是一項非常重要的能力，這是另一個為了在導彈防禦雷達下或在它們周圍飛行而設計的系統。」