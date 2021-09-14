朝鮮試射巡航導彈　白宮：仍準備與平壤接觸

白宮在朝鮮試射新型遠程巡航導彈後表示，仍準備與朝方進行接觸。



路透社9月14日報道稱，白宮首席副新聞秘書讓—皮埃爾（Karine Jean-Pierre）13日說：「在朝鮮問題上，我們的立場沒有改變，我們仍準備與其接觸。」

在9月13日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅就相關提問回應稱，中方一貫堅持維護半島和平穩定，主張通過對話協商解決問題。中方呼籲有關方保持克制，相向而行，積極開展對話接觸，按照雙軌並進思路和分階段同步走原則，不斷推進半島問題政治解決進程。

據朝中社此前報道稱，朝鮮在11日和12日成功進行了新開發的遠程巡航導彈試射。報道指出，作為核心項目堅決加以推進的這一武器系統的開發具有重大戰略意義，使朝鮮擁有能夠更加堅定保障國家安全、強有力地壓制敵對勢力的反朝軍事活動的又一個有效遏制手段。

路透社指出，有分析認為，這可能是朝鮮首個配備核攻擊力的類似武器。這是朝鮮2021年以來第4次武力示威。此前朝鮮先後在美國總統拜登（Joe Biden）就任後的1月22日和3月21日試射巡航導彈，3月25日首次進行短程彈道導彈試射。

由於聯合國安理會決議只禁止朝鮮發射彈道導彈，朝鮮上周末發射遠程巡航導彈並不違反決議。分析指朝鮮通過低強度的武力示威，為今後談判提高價碼。