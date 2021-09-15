阿富汗局勢｜英媒：塔利班高層就籌組政府出現分歧

阿富汗由塔利班（Taliban）掌權後，新政府人選大局已定。不過有英國傳媒引述塔利班高層官員報道，塔利班領袖曾就內閣人選出現分歧。



英國廣播公司（BBC）9月14日報道，多名塔利班高官表示，該組織的二號人物巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）上週在首都喀布爾（Kabul）總統府內與難民事務部長哈卡尼（Khalil ur-Rahman Haqqani）發生激烈口角，雙方的支持者更大打出手。

圖為2021年9月11日，阿富汗喀布爾有塔利班戰士駐守。（AP）

至於今次糾紛的起因，消息人士指，擔任副總理的巴拉達爾不滿臨時政府架構，再加上塔利班內部就重掌阿富汗由誰邀功各執一詞，令氣氛變得非常緊張。

塔利班內部不和的消息早在上週末傳出，當時網上社交平台指巴拉達爾或已遇害，但塔利班消息人士向BBC表示，巴拉達爾在事件後已經由喀布爾轉抵坎大哈（Kandahar），並可能在日後返回喀布爾時，否認發生內部糾紛。

另外美國情報官員14日警告，蓋達組織（al-Qaida）可能在12至24個月內重新在阿富汗立足，並對美國構成明顯威脅。而華府急速撤出阿富汗的手法亦繼續惹來批評，國務卿布林肯（Antony Blinken）同日再到國會出席聽證會時重申，前朝特朗普（Donald Trump）與塔利班簽訂撤軍協議，限制拜登（Joe Biden）政府的行動，再加上阿富汗政府軍的敗走速度超乎預期，強調華府已經盡一切能力。