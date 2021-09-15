TikTok在歐盟面臨兩項數據私隱調查

據路透社報道，在歐盟的主要數據私隱監管機構對中國企業字節跳動旗下的影片分享平台TikTok（抖音海外版）啟動兩項調查，涉及兒童個人數據的處理和向中國轉移個人數據。



報道指，愛爾蘭的數據保護委員會（Data Protection Commission）獲准可開出最高達全球營收4%的罰金。愛爾蘭是許多世界頂級網路公司的區域總部所在地，因此該委員會成為這些公司在歐盟的主要監管機構。

TikTok在8月宣布對青少年進行更嚴格的私隱保護控制，尋求解決關於未能保護兒童免受隱藏廣告和不當內容影響的批評。

數據保護委員會在一份聲明中說，第一項調查涉及「18歲以下用户平台設置背景下的個人數據處理，以及13歲以下用户的年齡驗證措施」。

聲明說，第二項調查將側重於TikTok向中國轉移個人數據，以及該公司在向歐盟外國家轉移個人數據時是否遵守了歐盟數據法。

該委員會9月早些時候根據歐盟2018年《通用數據保護條例》，對Facebook的WhatsApp開出創紀錄的2.25億歐元罰單。