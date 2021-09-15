王毅與文在寅會面　稱中韓是互利共贏的夥伴

韓國總統文在寅9月15日在青瓦台會見到訪的中國外交部長王毅，中國外交部與韓國媒體公開雙方會談內容，其中一些方面存在差異。



據韓聯社9月15日報道，文在寅高度評價中方在朝鮮半島和平進程中發揮的重要作用和貢獻，希望中方一如既往地給予支持，努力實現朝鮮半島無核化與和平穩定。

2021年9月15日，王毅與韓國外長鄭義溶（右）舉行會談。（AP）

文在寅請王毅代為轉達對中國國家主席習近平的誠摯問候，提到中韓2022年將迎來建交30周年，兩國應攜手前行，共建更加成熟的中韓關係。並承諾將積極支持中方舉辦2022年北京冬奧會。

中國外交部官方網站9月15日消息顯示，王毅轉達習近平對文在寅的親切問候，表示中韓是無法分開的近鄰，更是互利共贏的夥伴，理應像親戚一樣常來常往。中方願同韓方保持高層交往，加強經貿、人文、環保等領域合作，擴大兩國民間友好往來。中方堅定支持朝韓雙方克服困難，排除干擾，改善關係，將繼續為維護朝鮮半島和平穩定及實現長治久安發揮建設性作用。

韓聯社特別提到，王毅表示，中方願借北京冬奧會為改善朝韓關係創造機會，只要擁有積極的態度和堅定的政治意志，歷史性事件完全有可能在一天之內發生。

不過，中國外交部官方網站公開韓國總統文在寅會見王毅新聞通稿中，並未提及這一說法。