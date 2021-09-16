拜登傳提議與習近平會晤遭拒　中美均稱雙方保持聯絡

美國總統拜登（Joe Biden）傳提議與中國國家主席習近平舉行面對面會晤遭拒絕。中國外交部與白宮均做出回應，稱中美同意保持聯絡。



針對「拜登提議中美峰會遭習近平拒絕」的報道，在白宮9月15日的例行記者會上，發言人普薩基（Jen Psaki） 做出回應。普薩基否認有關報道的準確性。

普薩基表示，拜登政府與中國領導人就中美領導人下一步接觸事宜保持着聯絡。

普薩基又指，拜登總統和習近平主席在通話中進行了廣泛的戰略討論。「正如我們當時所說的，他們討論了如何繼續兩國元首之間正在進行的高層溝通渠道。這當然是討論的一部分。」

「但是關於接下來會發生什麼，或者會以什麼形式發生，或者會是什麼樣子，任何表明有這樣結論的報道都是不準確的。」

普薩基說：「（拜登政府）目前正在與中國領導進行討論，討論兩國領導人下一步應該如何進行接觸。但是現在我沒有更多的東西可以發布預告了。」

9月14日，英國《金融時報》報道，在中美元首近日90分鐘的通話中，美國總統拜登建議與中國國家主席習近平舉行一次面對面的峰會，但未能與習近平達成協議。

多名知情人士稱，中國領導人沒有接受拜登的提議，而是堅持要求華盛頓對北京採取不那麼尖鋭的態度。

中方並未正面回應報道是否屬實。

在中國外交部9月15日的例行記者會上，發言人趙立堅對上述報道回應稱，9月10日上午，習近平主席應約同拜登總統通電話。雙方就中美關係和雙方關心的有關問題進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。

「雙方一致認為，兩國元首就中美關係和重大國際問題深入溝通對引領中美關係正確發展非常重要。雙方同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫。」