歐盟「全球門户」計劃　被指用於抗衡中國「一帶一路」

當地時間9月15日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在年度諮文中宣佈「全球門户」（Global Gateway）全球基建計劃，稱歐盟希望藉此與世界各國建立「全球門户夥伴關係」。這標誌着歐盟從7月份就推出的試圖連接歐洲與世界的全球基礎設施計劃正式被命名。西媒輿論普遍認為，計劃旨在與中國的「一帶一路」抗衡。



馮德萊恩9月15日在歐盟年度國情咨文演講中說：「我們（歐盟）希望把全球門户變成一個全世界可信賴的品牌。」她表示，歐盟將與世界各國建立「全球門户夥伴關係」，希望投資於高質量的基礎設施，將世界各地的商品、人員和服務連接起來。

「我們擅長為道路融資。但對於歐洲來說，在中國擁有的銅礦和中國擁有的港口之間修建一條完美的道路是沒有意義的。在這類投資方面，我們必須變得更聰明。」

馮德萊恩還提到，歐盟將在2022年2月的地區峰會上與非洲國家討論「全球門户」計劃。該計劃於7月份首次對外提出。

在當時公布的戰略計劃中，中國並未被提及，但一名參與起草計劃的歐盟外交官卻說這份文件裏「寫滿了中國」。路透社也稱，這是繼4月歐盟與日本、印度達成全球基建協議、以及一個月前G7峰會上提出類似呼籲後，歐盟為抗衡中國而做出的最新舉措。

美國政治新聞網站Politico指出，歐盟的「全球門户」計劃將與中國的「一帶一路」倡議展開競爭。也是直接點名計劃旨在與「一帶一路」抗衡，以尋求在全球扮演更積極的角色。

值得一提的是，中國國務委員兼外長王毅在7月會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）時曾表示，中方歡迎歐方提出全球互聯互通倡議。有人聲稱歐方這一倡議意在對沖中國推進的「一帶一路」，中方認為歐方不至於有如此狹隘的想法。

博雷利也稱，歐方提出的互聯互通倡議絕不是要和「一帶一路」唱對台戲。我們願同中方加強協調，將歐方的互聯互通倡議同「一帶一路」倡議進行對接，也願在應對氣候變化方面同中方加強合作。