世銀被指施壓提升《營商環境報告》國家排名　決定停止出版報告

世界銀行9月16日宣布，由於有調查報告發現高層曾經施壓，提升中國等國家的營商環境報告（Doing Business）排名，因此決定停止出版該份年度報告。



路透社16日報道，威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）15日公布調查報告，發現世銀高層曾向員工施壓，提升多國的排名，包括時任世銀行長金墉（Jim Yong Kim）辦公室高層直接及簡接施壓，更改報告內的評分方式，提升中國的得分。

報告指出，撰寫報告的人員更改評分方式後，中國在世銀2017年10月公布的2018年營商環境報告中，排名78位，比報告起草時高7位。而且調查亦發現，時任世銀行政總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）及一名主要顧問施壓更改中國的數據，並指金墉可能有份下令。

格奧爾基耶娃在2019年9日出任IMF總裁前，領導世界銀行。（Rueters）

除了2018年的報告，調查同時發現2019年出版的2020年報告中，用於決定沙特阿拉伯和阿塞拜疆排名的數據出現參差不齊的情況，但沒有證據顯示世銀高層成員牽涉其中。

現時擔任國際貨幣基金組織（IMF）總裁的格奧爾基耶娃否認指控，稱已經與IMF高層討論有關事件。美國財政部表示正分析該份調查報告，重申保障國際金融機構的誠信為優先事項。

世銀同日發表聲明，指調查報告質疑包括現任及前高層和員工的道德問題，因此決定停止公布年度營商環境報告，並正研究以新方式評估經商和投資環境。