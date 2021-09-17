美澳外長防長會後聲明：美在澳軍事存在擴大　關注香港民主受侵蝕

美國與澳洲發布聯合聲明，宣佈美國將擴大在澳的軍事存在，聲明就台灣、香港、南海與新疆等多個涉華問題指責中國。



美國與澳洲兩國外長、防長9月16日發布聯合聲明，稱美國將擴大在澳洲的軍事存在，包括飛機輪流駐紮、海上艦艇維護和加強地面演習。

美澳兩國外交和國防部門負責人在華盛頓磋商後發布這一聲明。聲明稱，「致力於美澳兩國在力量部署方面取得重大進展。」

美澳雙方擬通過以下方面解決這一任務，包括在澳洲輪流駐紮「美國各型號飛機」、發展美國水面艦艇和潛艇物質技術保障基礎設施、舉行地面部隊「更全面且一體化演習」。

聲明中還提到，兩國軍事部門計劃在太空衛星領域展開合作。

就港疆台議題表態

據美國國務院網站發布的消息，聯合聲明就南海、新疆、香港、台灣等一系列涉華問題進行表態。

聯合聲明強調各國在南海行使海洋權利和自由能力的重要性，稱美澳兩國對中國在南海「無法律依據的擴張性海洋主張」持續關切，重申2016年南海仲裁案是決定性的，對各方具有法律約束力。

美澳在聯合聲明中強調台灣在印太地區的重要作用。雙方都表示有意加強與台灣的關係，稱台灣是一個領先的民主政體，也是兩國的重要合作夥伴。

美國和澳洲在聯合聲明中重申，繼續支持在不訴諸威脅或脅迫的情況下和平解決兩岸問題。

2021年9月16日，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne，左二）、澳國防部長達頓（Peter Dutton，左一）、美國國務卿布林肯（ Antony Blinken，右二)、美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin，右一）在華盛頓國務院舉行的新聞發布會上發言。（AP）

對於新疆人權問題，聯合聲明稱，美澳對中國在新疆「鎮壓維吾爾族和其他宗教和少數民族的運動」表示嚴重關切。

美澳再次呼籲中國允許包括聯合國人權事務高級專員在內的獨立國際觀察員緊急、有意義、不受限制地進入新疆。

針對香港問題，美澳在聯合聲明中稱，繼續對「香港的自治和民主體制及程序受到侵蝕」表示關切。

美澳認為，中國在香港實施國家安全法，從根本上破壞了「一國兩制」框架。「敦促中華人民共和國遵守在《中英聯合聲明》中所作的約束性承諾。」

中方回應

中國駐澳洲使館發言人9月17日對美澳聯合聲明做出表態。

發言人稱，中方堅決反對和拒絕澳美雙部長會聯合聲明在涉及南海、新疆、香港、台灣等一系列涉華問題上對中方的無端指責和錯誤言論。

「有關言論罔顧事實，違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。這種試圖向中方施壓的小伎倆只會貽笑大方，不會得逞。」

發言人稱，中方敦促澳方摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，能夠真正獨立自主地處理對華關係，不要在損害中澳關係的道路上越走越遠，多做有利於增進兩國互信、促進務實合作的事。