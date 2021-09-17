日本自民黨總裁選舉正式開跑　野田聖子攔路或迫進第二輪投票

日本執政自由民主黨總裁選舉競選活動9月17日正式展開。行政改革擔當大臣河野太郎、前外務大臣岸田文雄、前總務大臣高市早苗和前總務大臣野田聖子報名參選。野田聖子於最後關頭宣布參選，或分薄其他候選人票源，將選舉帶進第二輪投票。



四名參選人已經正式向自民黨登記參選，代表他們已經取得至少20名自民黨國會議員提名，達到參選門檻。野田聖子參選同時意味自民黨總裁選舉首次有多過一名女候選人。自1955年創黨以來，自民黨從未有過女性出任總裁。

圖為2021年9月17日，日本行政改革擔當大臣河野太郎於東京發表競選演說。（AP）

自民黨將於29日投票選出新任總裁。選舉將點算383張國會議員票和383張被稱為「地方票」的黨員和黨友票。如果沒有人取得逾半選票，得票最多的兩位候選人將進入第二輪投票。第二輪投票將點算383張國會議員票和47張代表日本每個都道府縣的選票。由於「地方票」佔比較輕，排名第三和第四候選人的支持者取態或左右最終結果。

自民黨七個派系當中，有六個派系沒有限制成員支持指定候選人。不屬任何派系的野田參選或導致情況更加複雜。野田或憑名氣贏得一定的「地方票」，加上她支持性小眾權利、同性婚姻和夫婦別姓，立場與河野太郎相近，可能影響河野選情。野田同樣可能分薄高市早苗的女性票源。

《日經亞洲》引述支持岸田的議員稱，野田參選對河野打擊最大，如果岸田和河野進入第二輪投票，對細田派有影響力的前首相安倍晉三將支持岸田。河野陣營的人士則指，如果河野於第二輪投票對陣岸田或高市，將考慮接觸觀念相近的野田。派系沒有統一立場，加上野田的參選，都導致選情增加變數。